Hanoi (VNA) – La 41e Conférence des administrateurs correctionnels d’Asie-Pacifique (APCCA 41) tenue sur le thème “Bâtir l’humanité, la confiance et l’unité dans le système correctionnel” s’est clôturée jeudi 16 novembre à Hanoi, au Vietnam.

Séance de clôture de la 41e Conférence des administrateurs correctionnels d’Asie-Pacifique (APCCA 41). Photo: VNA

Le général de division Lê Minh Hung, directeur du Département de police de gestion des prisons relevant du ministère de la Sécurité publique, président de l'APCCA 41 a présidé la séance de clôture après cinq jours de travail avec six séances de discussion et cinq séances d'échanges thématiques.

S’exprimant lors de la conférence, le professeur Neil Morgan a salué le thème de cette édition qui incorpore les slogans "humanité, foi et solidarité", ont apporté une grande valeur.



Le professeur Neil Morgan et la coordinatrice de la conférence Irene Morgan ont affirmé que l’APCCA était un lieu de partage de l’amitié et de coopération entre les pays et territoires ainsi qu’une occasion pour les pays d’apprendre les uns des autres sur la gestion et l’éducation des prisonniers.



Le général de division Lê Minh Hung a fait savoir pour sa part que les résultats que la conférence a obtenus étaient importants pour le processus de mise en œuvre des principes et objectifs du forum.