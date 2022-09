Lors de la 19e réunion de la Commission du contrôle du Comité central du Parti. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La Commission du contrôle du Comité central du Parti a tenu sa 19e réunion du 6 au 8 septembre à Hanoï sous l'égide du président de la Commission, Trân Câm Tu.Lors de la réunion, la commission a examiné les résultats de l'inspection du Comité chargé des affaires du Parti au ministère de l'Éducation et de la Formation au cours du mandat 2016-2021, et a conclu que le comité avait fait preuve d'un manque de responsabilité, d'un leadership détendu, laissant ainsi certains collectifs et individus du ministère violer les règlements du Parti et les lois de l'État concernant le travail du personnel, l’élaboration et la promulgation de politiques, la mise en œuvre de certains projets d'investissement public, la rédaction, l’évaluation, la publication et la distribution de manuels et l’organisation des examens nationaux de fin d'études secondaires en 2018 et 2021.La Commission a convenu que ces violations et ces erreurs étaient imputables au Comité chargé des affaires du Parti au ministère de l'Education et de la Formation, ainsi qu'à Phung Xuan Nha, ancien chef du comité chargé des affaires du Parti et ancien ministre ; Nguyen Huu Do, membre du Comité chargé des affaires du Parti du ministère et vice-ministre, ainsi qu'un certain nombre de fonctionnaires et d'anciens fonctionnaires du ministère.Ces violations et erreurs ont affecté la mise en œuvre de la Résolution du Comité central du Parti sur l'éducation et la formation, ont causé de grandes pertes et un gaspillage du budget et des actifs de l'État ainsi que des ressources sociales, provoquant le ressentiment du public et ayant un impact négatif sur le prestige du Parti. et le secteur de l'éducation, à un niveau qui applique des mesures disciplinaires.Sur la base de la conclusion de sa 18e réunion et des règlements du Parti, la Commission a également proposé que les agences autorisées envisagent et imposent des mesures disciplinaires contre la permanance du Comité du Parti de la province de Hai Duong au cours du mandat 2020-2025 ; le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial de Hai Duong dans les mandats 2016-2021 et 2021-2026 ; Pham Xuan Thang, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial ; Trieu The Hung, vice-secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial, ainsi que quelques anciens hauts fonctionnaires de la province.La Commission a également demandé à la permanence du Comité du Parti de la province de Quang Ngai de punir sévèrement les collectifs et les individus ayant commis des actes répréhensibles dans l'organisation du Parti de la force des gardes-frontières de la province.La commission a également examiné et pris des décisions sur un certain nombre d'autres questions importantes au cours de la réunion.- VNA