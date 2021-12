Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc, chef du Comité central de direction de la réforme judiciaire, a présidé le 18 décembre, la 14e réunion du comité et donné des avis sur le projet « Solutions pour renforcer le contrôle de la qualité de la formation au baccalauréat en droit » préparé par le ministère de l'Education et de la Formation.



La réunion a également évalué la mise en œuvre des tâches en 2021 et celles de 2022 et le programme de travail pour 2022 du comité.

Concernant le projet « Solutions pour renforcer le contrôle de la qualité de la formation au baccalauréat en droit », le ministère de l'Education et de la Formation a proposé six groupes de solutions pour atteindre les objectifs. Le ministère a aussi proposé de considérer la formation au baccalauréat en droit comme un secteur spécial et d’élaborer un ensemble de critères stricts pour le recrutement, les conditions obligatoires pour les installations matérielles et techniques pour l'enseignement...



Après avoir écouté les avis et propositions, le président Nguyen Xuan Phuc a demandé de fermer résolument les institutions de formation en droit insatisfaisantes ; d’autoriser le ministère de l'Education et de la Formation à promulguer bientôt un ensemble de critères pour améliorer la qualité de la formation, notamment promouvoir l'éducation aux idées et aux positions liées à la protection des droits de l'homme, à la protection du régime, à la protection du Parti et à la protection des droits et des intérêts légitimes du peuple.



Nguyen Xuan Phuc a demandé au ministère de l'Education et de la Formation d’achever bientôt le projet et de le soumettre aux autorités compétentes pour examen et approbation au cours du premier trimestre de 2022.



Evaluant le programme de travail en 2021 du Comité central de direction de la réforme judiciaire, le président vietnamien a estimé que le comité avait accompli ses tâches définies.

Concernant les tâches de 2022, il a demandé de se concentrer sur les tâches importantes telles que la construction des bases matérielles et techniques du système judiciaire ; l’achèvement du Projet stratégique d’édification et de perfectionnement de l'Etat de droit socialiste au Vietnam jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2045. -VNA