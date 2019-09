Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La 13e Foire internationale de l’industrie du bois (VietnamWood 2019) se tiendra du 18 au 21 septembre au Centre d’expositions et de conventions de Saigon à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Lors de la précédente édition du salon. Source: comité organisateur de la HAWA



Le salon sera organisé conjointement par Yorkers Trade and Marketing Services Co. et l’Association de l’industrie du bois et de l’artisanat de Hô Chi Minh-Ville (HAWA).Selon le comité organisateur, 483 entreprises de 30 pays et territoires se sont inscrits pour participer à l’événement, y compris des marques renommées d’Italie, d’Allemagne, d’Autriche, de Chine, d’Espagne et des États-Unis.En outre, plusieurs colloques et séminaires auront lieu lors de cette édition pour partager les connaissances et expériences en matière de fabrication et de transformation du bois.Ils se concentreront le transfert de technologie, l’amélioration de la productivité, les solutions pour améliorer la qualité de l’industrie du bois à l’ère numérique et la conception de meubles en bois.Les exportations vietnamiennes de produits forestiers ont atteint 7,08 milliards de dollars durant les huit premiers mois de 2019, soit une augmentation de 18,6% sur un an.Le bois et les produits dérivés ont généré un chiffre d’affaires à l’export de 6,66 milliards de dollars, selon l’Administration de la sylviculture du Vietnam relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural.La filière bois est appelé à prendre des mesures pour atteindre l’objectif d’exportation de 11 milliards de dollars pour cette année. – VNA