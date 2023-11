Nguyen Hai Anh, vice-président de la Croix-rouge vietnamienne. Photo: VNA



La Conférence sera l'occasion d'affirmer l'engagement du Vietnam et la responsabilité des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans la région dans la réponse au changement climatique et aux catastrophes, a-t-il indiqué.L'AP-11 évaluera les résultats et les progrès de la mise en œuvre des conclusions, des priorités et des engagements des dirigeants lors de l’AP10 depuis 2018 jusqu'à présent. L’événement permettra également de définir des orientations du plan opérationnel de l'ensemble de la région Asie-Pacifique pour la période 2023-2026, favorisant la coopération, la coordination et l'échange d'expériences entre les sociétés nationales de la région Asie-Pacifique.En plus de la séance d'ouverture et de la séance de débat en plénière, dans le cadre de la conférence, cinq ateliers seront organisés.Un forum de la jeunesse Asie-Pacifique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est également prévu, outre un programme de la Croix-Rouge vietnamienne pour honorer les partenaires vietnamiens et étrangers ayant contribué aux activités humanitaires et au mouvement de la Croix-Rouge au cours de l'année écoulée.-VNA