Lâm Dông (VNA) – Le ministère des Transports a approuvé la politique d’exploitation de vols internationaux irréguliers de Korean Air vers et depuis l’aéroport Liên Khuong dans la province de Lâm Dông, sur les Hauts Plateaux du Centre.

Un avion de Korean Air. Photo: AFP/VNA

Il vient d’envoyer un document à l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) et aux unités concernées sur l’exploitation des vols internationaux par la compagnie aérienne sud-coréenne Korean Air à destination et en provenance de l’aéroport Liên Khuong.Plus précisément, Korean Air est autorisée à voler entre l’aéroport d’Incheon, en République de Corée, et celui de Liên Khuong, à Lâm Dông, du 4 au 24 janvier 2023.Ces vols doivent assurer le respect des réglementations et directives en vigueur du Premier ministre, des instructions des ministères de la Santé et des Transports sur la prévention et le contrôle du Covid-19, a souligné le ministère des Transports. –VNA