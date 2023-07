Photo: www.bandantoc.kontum.gov.vn Photo: www.bandantoc.kontum.gov.vn

Kon Tum (VNA) - La province de Kon Tum (Hauts-Plateaux du Centre) est dotée de nombreux paysages magnifiques et de nombreuses valeurs culturelles traditionnelles uniques. Ces conditions créent une image diversifiée et riche des activités communautaires et sont considérées comme un grand potentiel pour le développement du tourisme communautaire.

Afin de préserver et promouvoir les valeurs culturelles uniques des minorités ethniques de la province, créer une base spirituelle pour le développement durable, et en même temps mobiliser toutes les ressources, exploiter les potentiels et les avantages des minorités ethniques dans le domaine de la culture pour le développement du tourisme, Kon Tum a approuvé et publié de nombreux schémas, programmes et plans.

La préservation et la promotion du patrimoine culturel traditionnel des minorités ethniques au fil des ans a obtenu certains résultats. De nombreux types de patrimoine culturel ont été restaurés, préservés et valorisés, par exemple : l'Espace culturel des gongs des minorités ethniques dans la province de Kon Tum.

Le secteur culturel a collecté et restauré 16 rituels et fêtes traditionnels des minorités ethniques, inventorié et collecté de nombreux types de patrimoines culturels traditionnels, promu la culture traditionnelle des minorités ethniques auprès d'un grand nombre de Vietnamiens et d'étrangers.

La sensibilisation des gens à la préservation du capital culturel traditionnel de la nation a été renforcée. De nombreux villages ont progressivement transformé leurs valeurs culturelles traditionnelles en produits touristiques, contribuant à la fois au développement économique et à la préservation de leurs identités.

Selon le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, Kon Tum et les Hauts-Plateaux du Centre ont un très beau système paysager naturel, qui se prête très bien au développement touristique. En outre, les ressources culturelles sont également très spéciales.

Une chose favorable au développement du tourisme communautaire est que les habitants des Hauts-Plateaux du Centre, ceux de Kon Tum en particulier, sont très unis, sincères, doux et hospitaliers. Ils créent et préservent leurs valeurs culturelles traditionnelles et sont actifs pour mettre en œuvre des projets de tourisme communautaire, a souligné le ministre.

Actuellement, les autorités à tous les niveaux de la province prêtent attention à la préservation et à la promotion des patrimoines culturels traditionnels associés au développement du tourisme communautaire dans de nombreux villages culturels traditionnels tels que le village de Kon Ktu, la commune de Dak Ro Wa, la ville de Kon Tum ; le village de Bar Goc, commune de Sa Son, district de Sa Thay; le village de Kon Bring, commune de Dak Long, district de Kon Plong; le village de Kon Trang Long Loi, ville de Dak Ha, district de Dak Ha; le village de Dak Rang, commune de Dak Xu, district de Ngoc Hoi...



Dans ces villages, la musique avec gongs, le tissage du brocart, la fabrication de vin ou les rituels religieux sont encore conservés. Les gens se sont progressivement habitués à accueillir des touristes nationaux et étrangers.



Cependant, le tourisme communautaire se heurte également à de nombreuses difficultés. Les infrastructures touristiques ne sont pas synchronisées, voire très modestes, les produits touristiques monotones et les ressources humaines peu professionnelles.

Le directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Kon Tum, Nguyên Van Binh, a déclaré que le tourisme communautaire contribuait non seulement à changer la physionomie de nombreux villages de minorités ethniques, à améliorer la vie des gens, mais aussi à la conservation, à la promotion et à la propagation des valeurs culturelles uniques des minorités ethniques.

La province continuera de promouvoir la communication, en particulier auprès des jeunes, afin que les gens comprennent la valeur et l'importance de l'identité culturelle de chaque groupe ethnique, valorisent les ressources de l'ensemble de la communauté dans la gestion, la conservation et la promotion de la culture traditionnelle associée au développement touristique au service du développement socio-économique durable, et à la garantie de la sécurité et de la défense... -VNA