Photo : nhandan.vn nhandan.vn

Kien Giang (VNA) - Un groupe de travail du Service de l'Agriculture et du Développement rural de la province de Kien Giang et de l'Association des pêcheurs de la ville de Rach Gia dans la province éponyme dans le delta du Mékong sont allés le 18 février visiter les pêcheurs locaux avant leur départ en mer au début du Nouvel An lunaire.Ils ont fait don de gilets et de bouées de sauvetage, souhaitant aux pêcheurs une bonne pêche et transmis une lettre du président du Comité populaire provincial de Kien Giang appelant à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée ( INN ).A cette occasion, le Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural de Kien Giang a également tenu une réunion avec des pêcheurs et des armateurs pour les encourager à améliorer la productivité, la qualité des produits aquatiques et à protéger la souveraineté de la mer et des îles du pays.Selon le directeur du service provincial, Le Huu Toan, la pêche à Kien Giang a créé des emplois pour près de 70 000 travailleurs locaux. Pour mener la pêche durable, il est recommandé aux pêcheurs, aux armateurs, aux propriétaires d'entreprise de pêche, d'achat et de transformation des produits aquatiques de répondre activement à l'appel du Comité provincial du Parti et du Comité populaire provincial sur l'exploitation légale de ces produits. -VNA