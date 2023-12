Khiêm Lăng, romantisme du mausolée royal de Huê

Le tombeau de Tu Duc (il s'appelle également Khiêm Lăng), situé à 7 km au sud de Hue, est le plus romantique et le plus séduisant des tombeaux royaux de cette ancienne Cité impériale. Tu Duc (1848-1883), petit-fils de Minh Mang, fut le quatrième roi de la dynastie des Nguyen.