La province de Khanh Hoa a aidé Stung Treng dans de nombreux domaines tels que la distribution de médicaments gratuits pour les habitants de Stung Treng. Photo : baokhanhoa.vn baokhanhoa.vn



Selon la Résolution, le projet vise à renforcer la solidarité entre Khanh Hoa et Stung Treng, afin de garantir la sécurité politique et l'ordre frontalier dans les localités.



D'une superficie de 1.260 m² dans la ville de Stung Treng, le projet sera mis en œuvre par le Comité populaire de la province de Khanh Hoa entre 2023 et 2025. Khanh Hoa (VNA) - Le Conseil populaire de la province de Khanh Hoa (au Centre du Vietnam) a adopté une Résolution approuvant en principe un projet d'investissement d'une valeur de 15 milliards de dôngs pour la construction d'un immeuble de bureaux du commandement de la sous-région militaire de la province de Stung Treng du Cambodge.Selon la Résolution, le projet vise à renforcer la solidarité entre Khanh Hoa et Stung Treng, afin de garantir la sécurité politique et l'ordre frontalier dans les localités.D'une superficie de 1.260 m² dans la ville de Stung Treng, le projet sera mis en œuvre par le Comité populaire de la province de Khanh Hoa entre 2023 et 2025.

Khanh Hoa et Stung Treng ont établi des relations d’amitié traditionnelle avec de nombreuses activités, programmes de coopération et assistance dans les domaines de l'éducation et de la formation, de l'armée, de la santé et des échanges entre les peuples.

La province de Khanh Hoa a aidé Stung Treng dans de nombreux domaines tels que l'octroi de bourses aux étudiants de Stung Treng faisant des études de médecine et de pharmacie dans la province de Khanh Hoa, dons d'équipements médicaux pour aider Stung Treng à renforcer la prévention et le contrôle du COVID-19 , les soins médicaux et la distribution de médicaments gratuits pour les habitants de Stung Treng...-VNA