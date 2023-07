Trois accusés. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Tribunal populaire de Hanoï a jugé le 7 juillet en première instance l'affaire d’organisation de l'envoie illégale de personnes au Canada.Trois accusés sont Nguyen Vuong Cuong (né en 1983, à Ha Tinh), condamné à 36 mois de prison, Nguyen Van Tai (né en 1991, frère de Cuong, employé de la société par actions de fourniture de ressources humaines et d’import-export Thien An), à 30 mois de prison pour «organisation de fuites à l'étranger», Nguyen Thi Nhan (née en 1991, à Phu Tho) à 18 mois de prison avec sursis pour "courtage pour autrui en fuite à l'étranger".Selon l'acte d'accusation, en juin 2021, Cuong a discuté avec Tai de l'utilisation de son compte Facebook pour publier des services d'assistance aux visas et d’envoi des personnes à l'étranger, avec un prix de 15.000 dollars/personne. Pour l'accusée Nguyen Thi Nhan, en décembre 2021, elle a pris le nom Facebook "Hoang My" pour contacter Tai dans le but d’envoyer des gens au Canada.Après avoir terminé les procédures et demandé un visa canadien, le 9 avril 2022, Cuong, Tai et quatre personnes se sont rendus à l'aéroport international de Noi Bai pour effectuer les procédures de sortie vers le Canada. Mais Korea Airlines a annoncé que deux d'entre eux n'étaient pas autorisés à monter à bord de l'avion. La raison est que le vaccin COVID-19 injecté n'est pas conforme à la réglementation du gouvernement canadien. Ils sont tenus de travailler avec les agences compétentes. Alors, l'affaire a été découverte. - VNA