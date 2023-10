Dalian (VNA) – Le Vietnam a été battu 0-2 par la Chine dans la soirée du 10 octobre à Dalian, en Chine, lors d'un match amical dans le cadre des Journées FIFA.



Durant ce match, le Vietnam s’est efforcé d’appliquer un style de jeu basé sur une philosophie offensive moderne. Le taux de possession du ballon des Vietnamiens était plus élevé que celui des Chinois, s’élevant à 65%, mais les joueurs vietnamiens n’ont pas eu d'occasions de buts importants. Les erreurs des défenseurs après la pause et le carton rouge de l'attaquant Nguyên Tiên Linh ont entraîné cette défaite devant la Chine.

Lors de la conférence de presse après le match, le sélectionneur français Philippe Troussier s’est déclaré déçu de cette défaite car les joueurs vietnamiens auraient pu battre leurs adversaires, ajoutant que l’équipe vietnamienne avait eu le même nombre d'occasions que l’équipe chinoise.Selon lui, l'équipe vietnamienne est en cours de restructuration pour préparer les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et de la Coupe d'Asie 2023 (prévus début 2024).Philippe Troussier a toutefois estimé que l'équipe vietnamienne avait réussi si l’on parlait du but de ce match, précisant qu’au cours des six derniers mois, il avait essayé de changer le style de jeu, en aidant les joueurs à être plus confiants et proactifs dans la possession du ballon.Il a déclaré qu’il n’était pas surpris du résultat du match, affirmant que l’équipe synthétiserait les problèmes restants et ferait mieux lors du prochain match.Il s’agit du premier échec de l’équipe vietnamienne sous la direction de ce sélectionneur français dans le cadre des Journées FIFA Après la Chine, le Vietnam rencontrera l'Ouzbékistan le 13 octobre et la République de Corée le 17. -VNA