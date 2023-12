Délégués au séminaire. Photo: thanhnien.vn

Hanoï (VNA) - Un séminaire intitulé «Passeport pour le futur : Créer un changement positif et développer des opportunités pour les jeunes» a eu lieu le 18 décembre à Hanoï.



Cet événement a été organisé par la Délégation de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), en coordination avec le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh.



Le séminaire a réuni des représentants d'agences gouvernementales, de missions diplomatiques, d'organisations internationales et plus de 200 jeunes de Hanoï.



Lors du séminaire, les délégués ont discuté des impacts de la mondialisation et de la migration sur les jeunes. Ils ont proposé d'augmenter les investissements dans le transfert de compétences et de connaissances qui a un rôle important, contribuant à créer des emplois pour les jeunes, en les dotant des outils nécessaires pour contribuer au développement du Vietnam.-VNA