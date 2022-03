Selon les commerçants, les fleurs demeurent le cadeau de prédilection pour la fête des femmes. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La Journée internationale des femmes (8 mars) est une occasion pour les hommes d'accorder une petite attention à la femme de leur vie.



Bijoux, fleurs fraîches, produits cosmétiques et vêtements sont attendus à cette occasion. De nombreux magasins, grandes surfaces et autres centres commerciaux sont très occupés pour répondre aux commandes sur place et en ligne. L'atmosphère de vente en gros sur le marché des biens de consommation est également plus active que d'habitude, et de nombreux détaillants, unités de production et unités commerciales déploient une variété d'activités pour stimuler la consommation.



A Ho Chi Minh-Ville, les boutiques de fleurs ont reçu de nombreuses commandes, notamment en ligne. Selon les commerçants, les fleurs demeurent le cadeau de prédilection pour la fête des femmes. Les clients préfèrent des bouquets ou des paniers de fleurs dont le prix va de 350.000 à un million de dôngs.



Quant à la bijouterie, la plupart des grands noms de la joaillerie au Vietnam comme PNJ, SJC ont lancé des programmes promotionnels attrayants et plusieurs nouvelles collections, dont le prix s’élève à plusieurs millions de dôngs.



En détail, les détaillants à Ho Chi Minh-Ville comme des vendeurs de tissus d’ao dai, les réseaux de supermarchés Emart Vietnam ou Saigon Co.op proposent des réductions pour des milliers de produits et cadeaux populaires lors de la Journée internationale des femmes.



Selon quelques idées de personnes à Ho Chi Minh-Ville, dans le contexte de propagation du COVID-19 affectant grandement les revenus des habitants, les familles s'orientent vers l'achat des biens de consommation à l’occasion du Têt comme d'autres fêtes. En outre, les consommateurs préfèrent des cadeaux qui, à la fois, ont une valeur spirituelle et répondent à des besoins quotidiens. -VNA