Photo: baochinhphu.vn baochinhphu.vn

Hanoï (VNA) - Les Nations Unies au Vietnam ont célébré le 11 août à Hanoï la Journée internationale de la jeunesse (12 août), avec la participation de plus de 50 jeunes.



Placé sous le thème «Vers un monde durable: compétences vertes pour les jeunes», l’événement a permis aux jeunes délégués et aux représentants des parties prenantes de participer à des dialogues significatifs sur l'éducation et l'application des compétences vertes.



La coordonnatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, Pauline Tamesis, a déclaré que d'ici 2030, 60% des jeunes pourraient manquer des compétences nécessaires au développement dans l'économie verte. Elle a souligné la nécessité de combler les lacunes et de veiller à ce que chacun ait un accès égal aux compétences vertes.



Selon elle, comme le Vietnam s'efforce d'atteindre une transition énergétique juste et un avenir de zéro émission nette, une transformation de la structure de la main-d'œuvre pour promouvoir une économie verte et à faible émission de carbone est très importante. Elle a ajouté que les jeunes vietnamiens devaient être bien préparés et dotés de connaissances, de compétences et de capacités écologiques pour rejoindre cette main-d'œuvre.



Selon elle, saisir de nouvelles opportunités pour favoriser l'emploi vert et les compétences futures n'est pas seulement un investissement dans le potentiel des jeunes, mais aussi un engagement pour un monde durable.-VNA