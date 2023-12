Visiteurs à la Journée du Pho vietnamien en Afrique du Sud. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 9 décembre, une Journée du Pho vietnamien a eu lieu au Hazel Food Market à Pretoria, en Afrique du Sud.



C'était la première fois qu’une Journée du Pho vietnamien a été organisée en Afrique du Sud. Il s’agissait d’une initiative de l'ambassade du Vietnam en Afrique du Sud, en collaboration avec les représentations vietnamiennes dans ce pays.



Selon l’ambassadeur vietnamien en Afrique du Sud, Hoang Sy Cuong, la Journée du Pho vietnamien était le dernier d'une série d'événements organisés pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (22 décembre).



Environ 500 portions de « pho » au bœuf et au poulet, 1.500 rouleaux de printemps frits et du café vietnamien prêt à boire ont été servis gratuitement lors de l’événement.



Le pho (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet) est un plat original et très populaire au Vietnam. Il est consommé à n’importe quel moment de la journée. Les principaux ingrédients sont vermicelles de riz, bouillon mijoté à partir d’os de bœuf ou de poulet, viande de bœuf ou de poulet, le tout accompagné d’un peu de poivre, de citron, d’oignon émincé et de menthe.-VNA