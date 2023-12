Photo: VNA

Quang Nam (VNA) - La Journée de la culture sud-coréenne à Hoi An 2023 a eu lieu samedi soir 9 décembre au Jardin des statues d'An Hoi, ville de Hoi An, province de Quang Nam (Centre).



Cet événement, organisé conjointement par l'ambassade de République de Corée au Vietnam, le Centre culturel sud-coréen au Vietnam et le Comité populaire de la ville de Hoi An, a permis de présenter la beauté culturelle et touristique de la République de Corée au peuple vietnamien, et en même temps, de promouvoir l’image de Hoi An et de Quang Nam plus largement auprès des touristes, selon le président du Comité populaire municipal de Hoi An, Nguyen Van Son.



Ce programme a apporté aux participants des expériences inoubliables avec de nombreux espaces tels que fabrication de kimchi, découverte des costumes traditionnels Hanbok, de lanternes en papier et du tourisme en République de Corée, démonstrations d'artisanats, jeux folkloriques, dessin de masques traditionnels, ainsi que des stands vendant des produits OCOP (À chaque commune, son produit), des articles faits main et des souvenirs de Hoi An.



Quang Nam entretient des relations avec de nombreuses localités et organisations sud-coréennes et reçoit de nombreux investissements de la République de Corée. La ville de Hoi An est l’une des destinations préférées des touristes sud-coréens. L'organisation de la Journée de la culture sud-coréenne à Hoi An 2023 a contribué au renforcement de l’amitié entre les deux pays. -VNA