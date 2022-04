La route à l'intersection de Phan Van Tri - Nguyen Oanh (arrondissement de Go Vap, dans la mégapole du Sud) s'est affaissée, août 2020. Photo: vnexpress.net

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Selon une proposition du Service des ressources naturelles et de l'environnement de Ho Chi Minh-Ville, le Comité populaire municipal demande aux services et secteurs de travailler avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) pour développer des solutions face à l'aggravation des affaissements de terrain dans la ville.

La JICA avait exprimé sa volonté de coopérer avec Ho Chi Minh-Ville pour développer un projet visant à faire face à cette situation. En fait, la JICA avait envoyé à la ville un projet de plan de règlement des affaissements de terrain, basé sur ses expériences appliquées à Tokyo au Japon, à Jakarta en Indonésie et à Bangkok en Thaïlande.

Selon le Service municipal des ressources naturelles et de l'environnement, Ho Chi Minh-Ville a une vitesse d'affaissement élevée, en moyenne de quatre centimètres par an, voire de six à sept centimètres dans certaines zones.

D’après de nombreux experts et scientifiques, la surexploitation des eaux souterraines, le développement urbain rapide, la faible structure géologique de la ville... peuvent être à l’origine des affaissements de terrain récurrents dans la ville. - VNA