Da Nang (VNA) - Une cérémonie marquant le départ de la délégation vietnamienne pour les 4es Jeux paralympiques asiatiques (ASIAN Para Games 4) à Hangzhou, en Chine, a eu lieu le 10 octobre à Da Nang.Elle a été organisée par l'Autorité des sports du Vietnam (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), en collaboration avec l'Association paralympique du Vietnam.La délégation vietnam ienne est composée de 71 membres, dont 48 sportifs. Ils concourront dans sept sports, à savoir l'athlétisme, la natation, l'haltérophilie, les échecs, le badminton, le tennis de table et le taekwondo.Le Vietnam vise entre trois et quatre médailles d'or, avec de nombreux sportifs se qualifiant pour les Jeux paralympiques de Paris 2024.Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Hoang Dao Cuong a émis le souhait que la délégation vietnamienne accomplirait brillamment sa mission. Chaque sportif sera un ambassadeur du sport et de la culture du Vietnam, contribuant à renforcer la solidarité entre les nations en Asie, a-t-il souligné.Les 4es Jeux Paralympiques asiatiques auront lieu du 14 au 29 octobre. -VNA