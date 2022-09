Nakajima Takeo, représentant en chef de la JETRO à Hanoi. Photo: VGP

Hanpoi (VNA) - 55% des entreprises japonaises implantées au Vietnam envisagent d'y étendre leurs activités, selon l’Organisation japonaise de promotion du commerce (JETRO).Lors de la récente conférence du Premier ministre avec des entreprises à capitaux étrangers, Nakajima Takeo, représentant en chef de la JETRO à Hanoi, a souligné que les entreprises japonaises connaissent une croissance impressionnante de leurs investissements au Vietnam.Dans un contexte économique mondial confronté à de nombreux défis géopolitiques, les IDE japonais dans le monde n’ont progressé que de 3% en 2021, puis diminué de moitié au premier semestre 2022.Cependant, le Vietnam reste le premier partenaire d'investissement du Japon puisque l'afflux de capitaux a augmenté de plus de 59% en 2021 et de 45 % au début de 2022."Un sondage de la JETRO montre que 55% des entreprises japonaises implantées au Vietnam envisagent d'y étendre leurs activités. C'est le nombre le plus élevé parmi les pays de l'ASEAN", a révélé Nakajima Takeo.Selon un autre sondage mené auprès de plus de 1.700 sociétés japonaises, le Vietnam se classait au deuxième rang dans la liste des pays où développer ses investissements", derrière des États-Unis.Au Vietnam, la JETRO constate que de plus en plus de managers, directeurs et cadres d'entreprises japonaises sont Vietnamiens.Les entreprises japonaises intensifient également la recherche de partenaires locaux, augmentent l'utilisation des énergies renouvelables, promeuvent les outils numériques pour résoudre le problème de pénurie de main-d'œuvre et de hausse des coûts...Les IDE en provenance du Japon devraient également se concentrer davantage sur la fabrication de produits à haute valeur ajoutée, et ce au Vietnam plutôt qu'au Japon, en Chine et dans les autres pays de l'ASEAN.Cependant, ce secteur d'activité étranger fait également face à de nombreux défis tels que la réduction des plans d'investissement en raison d'une pénurie de main-d'œuvre. "Par conséquent, il serait utile que les autorités locales encouragent la formation des travailleurs et leur fournissent un logement et des facilités de transport", a suggéré Nakajima Takeo.Vient ensuite l'instabilité énergétique qui impacte la production. Car, l'alimentation électrique devient de plus en plus importante pour la fabrication de produits à haute valeur ajoutée.Le représentant de JETRO a déclaré que la transformation numérique et l'innovation sont également très importantes. Les entreprises ont un besoin urgent de centres logistiques ainsi que de centres de données.- CPV/VNA