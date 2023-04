Photo d'illustration:VnBusiness

Hanoi (VNA) - Selon le ministère des Finances, les décaissements de capitaux d'investissement publics au cours des trois premiers mois de 2023 est encore faible, avec plus de 73.192 milliards de VND (plus de 3,1 milliards d’USD) soit 9,69% du plan annuel.

Sur ce chiffre, le capital national est de 72.231 milliards de VND, atteignant 9,93% du plan ; et le capital étranger, de 960.843 milliards de VND soit 3,43% du plan.



Deux ministères et 15 villes/provinces ont enregistré un taux de décaissement supérieur à 15% du plan annuel, notamment Tien Giang (31,1%), Ben Tre (30,05%), Dien Bien (24,67%), Dong Thap (22,93%), Lam Dong (20,78%).



Le taux de décaissement au cours des trois premiers mois de l'année n'est pas élevé car à l'heure actuelle, les ministères, les organes centraux et les localités viennent de terminer l'attribution des plans d'investissement détaillés pour les projets, a expliqué le ministère des Finances.-CPV/VNA

CPV/VNA