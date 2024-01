Actuellement, Hai Duong compte 534 projets d'investissements étrangers en provenance de 27 pays et territoires, avec un capital enregistré total de plus de 10 milliards de dollars. Photo : VNA

Hai Duong (VNA) - Lors de la dernière conférence d'annonce de la Planification de la province de Hai Duong pour la période 2021-2030, avec vision pour 2050, et de promotion de l’investissement, 26 entreprises étrangères ont reçu des certificats d’investissement et une société vietnamienne a obtenu un protocole d’accord de coopération, pour un capital enregistré total de plus de 1,5 milliard de dollars.Ce résultat illustre les efforts des dirigeants de Hai Duong dans la promotion de l’investissement, l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement local, ainsi que dans le renforcement de la compétitivité locale.En 2023, les autorités provinciales ont effectué des dizaines de voyages d'affaires dans de nombreux pays du monde dont les États-Unis, le Japon, la Belgique, le Royaume-Uni et la France, dans le but d’attirer des investissements dans les domaines de la transformation, de l'électricité, de l'électronique, de la fabrication de matériaux de construction, de l’agriculture de haute technologie, de l’écotourisme, des services de haute qualité, de la logistique.Selon Trieu The Hung, président du Comité populaire provincial, Hai Duong privilégie l’attraction des investissements dans les domaines de la haute technologie, des nouveaux matériaux, des industries manufacturières, de la sous-traitance industrielle...Hai Duong s'engage à offrir les conditions les plus favorables aux entreprises et aux investisseurs sur son sol, a déclaré Trieu The Hung.Actuellement, Hai Duong compte 534 projets d'investissements étrangers en provenance de 27 pays et territoires, avec un capital enregistré total de plus de 10 milliards de dollars.La province compte actuellement 17 zones industrielles déjà établies, d'une superficie totale de plus de 2.700 hectares, avec un taux d'occupation de près de 53%. –VNA