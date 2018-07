er semestre et de définir des activités pour les mois restants de l’année. Photo : La conférence récapitulative des activités du Comité de paix du Vietnam au 1semestre et de définir des activités pour les mois restants de l’année. Photo : http://www.dangcongsan.vn

Hanoï (VNA) – Il est nécessaire de renforcer la solidarité et l’amitié entre le peuple vietnamien et les organisations de paix dans le monde et d’élargir les relations avec celles en Amérique et en Afrique.

Cet énoncé a été formulé par le vice-président de l'Assemblée nationale et président du Comité de paix du Vietnam, Uong Chu Luu, lors d'une conférence tenue à Hanoï le 10 juillet pour faire le bilan du travail dudit comité au 1er semestre de l’année et définir ses orientations pour le reste de l'année.

Uong Chu Luu a exprimé son soutien et félicité les antennes du comité à Hai Phong, Ho Chi Minh-Ville et Hanoi pour leurs efforts dans l'organisation des événements tels que les spectacles, les forums, les séminaires et des activités caritatives pour promouvoir la paix au Vietnam et dans le monde.

Pour sa part, Dong Huy Cuong, secrétaire général du Comité de paix du Vietnam, a dit que le comité se concentrait sur l'achèvement du premier manuscrit du livre "Vietnam: aspiration pour la paix" et participait à plusieurs séminaires internationaux portant sur la paix et la sécurité, ce contribuant activement à protéger les intérêts nationaux, à présenter les images du pays à l’étranger et à promouvoir l'amitié et la solidarité entre le peuple vietnamien et ceux du monde.

En outre, les antennes du Comité de paix du Vietnam dans toutes les localités ont activement participé aux activités d'amitié et de paix du comité et de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam.

Discutant des tâches pour le seconde semestre de l’année, les participants ont convenu de se concentrer sur les activités importants comme le perfectionnement et la publication du livre «Vietnam: aspiration pour la paix» et l'organisation du congrès du Comité de paix du Vietnam pour le mandat 2018-2023.

Le comité coordonnera avec ses antennes dans les localités pour l’organisation des activités de célébrations de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet) et de la Journée internationale de la paix (21 septembre) et d'autres activités de reconnaissance.-VNA