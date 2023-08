Vientiane (VNA) - Le 14 août, le Premier ministre lao Sonexay Siphandone, au nom du gouvernement et du Comité central de pilotage de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles du Laos , a reçu une somme de 200.000 dollars remises par la Société par actions d’investissement et de développement énergétique Vietnam-Laos pour soutenir les sinistrés lao des inondations survenues ces derniers jours.Remerciant la société pour ce don, le chef du gouvernement lao a affirmé que ce geste contribuerait à approfondir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.