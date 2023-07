Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Intel continuera d’investir au Vietnam, a fait savoir au journal Tuoi Tre (Jeunesse) le vice-président en charge de la production, de la chaîne d’approvisionnement et des opérations, et directeur général d’Intel Products Vietnam, Kim Huat Ooi.

Dans l’usine d’Intel Products Vietnam. Photo : tuoitre.vn

L’année 2022 a marqué et affirmé l’importance du Vietnam pour Intel et aussi l’importance d’Intel pour le Vietnam. Ces résultats de performance et d’efficacité sous-tendent notre besoin de continuer à investir davantage au Vietnam.



Jusqu’à la fin 2021, nous avons investi 1,5 milliard de dollars. Nous voulons continuer à investir et c’est certainement ce que fera Intel, a-t-il fait savoir.



Actuellement, l’usine vietnamienne fabrique le processeur Raptor Lake de la 13e génération et le processeur Meteor Lake de la prochaine génération et représente plus de 50% de la production mondiale pour l’assemblage et les tests.

Par conséquent, notre plan actuel continue de se concentrer principalement sur l’emballage et les tests. Je pense qu’il ne faut pas sous-estimer le rôle de l’emballage et des tests. Comparé à la génération précédente, le processus de production des processeurs Meteor Lake est beaucoup plus compliqué.

Kim Huat Ooi a rappelé qu’il y a 17 ans, le gouvernement vietnamien, ou plus précisément la direction de Hô Chi Minh-Ville, avait une très bonne vision de l’avenir en persuadant Intel de venir investir ici.

Nous sommes le premier investisseur high-tech au Vietnam et le gouvernement a beaucoup aidé et soutenu dans le processus administratif. Je pense que la présence d’Intel a également aidé le Vietnam à attirer davantage d’investisseurs high-tech au cours des 17 dernières années, a-t-il souligné.

Je pense que le Vietnam a parcouru un long chemin. Non seulement Intel, mais d’autres multinationales sont présentes ici, a indiqué le responsable.

Pour attirer davantage d’investisseurs, je pense que le gouvernement vietnamien devrait revoir les programmes actuels de soutien aux entreprises, en particulier les taux d’imposition préférentiels, a-t-il recommandé.

Au fil du temps, je pense que le nombre d’entreprises étrangères augmentera encore plus. À ce stade, le gouvernement vietnamien doit résoudre les problèmes que j’évoquais plus tôt : incitations du gouvernement, rationalisation des procédures administratives. Le modèle actuel vers lequel évoluent les entreprises doit être résilient et géographiquement équilibré, a-t-il conclu. – VNA