Signature de l'accord de coopération entre SHTP et Siemens. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (SHTP) et Siemens Electronic Design Automation (Siemens EDA - membre du groupe Siemens) ont signé le 27 février, un accord de coopération visant à développer les capacités de formation des ressources humaines dans l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam.L'accord de coopération entre les deux parties est basé sur la promotion des avantages et de l'expérience du SHTP dans les activités de formation des ressources humaines dans l'industrie des semi-conducteurs et sur l'exploitation des atouts de Siemens en matière de fourniture de logiciels de conception et de coordination des activités de formation à la conception de circuits intégrés/PCB. Ces activités de coopération seront mises en œuvre en 2024.La coopération entre SHTP et Siemens contribuera à l'amélioration de la capacité opérationnelle du Centre d’électronique et de semi-conducteurs (ESC) du SHTP, ainsi qu'au développement de l'industrie des semi-conducteurs de Hô Chi Minh-Ville, selon le professeur agrégé et docteur Nguyen Anh Thi, directeur du comité de gestion du SHTP.Selon Nguyen Anh Thi, SHTP identifie la formation des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs comme l'une de ses activités clés, permettant à ce parc industriel de se rapprocher de son objectif de devenir une zone urbaine scientifique, technologique, innovante et un nouveau moteur de croissance de la région Sud-Est et de l'ensemble du pays.Le vice-présidente et directrice générale de Siemens EDA pour l’ASEAN et Taïwan (Chine), a déclaré que Siemens EDA fournit non seulement des technologies pour aider ses clients à diriger le processus de transformation numérique et à se construire rapidement un avenir plus intelligent, mais participe également à la formation et au développement des ressources humaines pour les industries, en particulier celle des semi-conducteurs.Après la cérémonie de signature, les délégués ont visité le Centre d'électronique et de semi-conducteurs (ESC), un modèle de coopération entre le Centre de formation du SHTP et la Société par actions Sun Edu international. -VNA