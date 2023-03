Le premier lot de voitures électriques VinFast VF 8 exporté vers le marché américain. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - "L'Indonésie et le Vietnam ont un grand potentiel pour les véhicules électriques et l'Indonésie se réjouit de travailler avec les entreprises et le gouvernement vietnamiens pour établir l'écosystème régional des véhicules électriques de l'ASEAN".

C’est ce qu’a souligné Arsjad Rasjid, président de la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne (KADIN), et également président du Conseil consultatif des entreprises de l'ASEAN 2023 (ASEAN-BAC 2023).

Selon Arsjad Rasjid, le marché de l'Asie du Sud-Est a un énorme potentiel pour les véhicules électriques, avec une valeur marchande qui devrait atteindre 2,7 milliards de dollars en 2027. Cependant, l'un des plus grands défis est le manque d'infrastructures. Selon l'Agence internationale de l'énergie, en 2020, la région de l'ASEAN ne comptait qu'environ 9.000 bornes de recharge publiques, bien en deçà du nombre nécessaire pour soutenir la croissance attendue du marché régional.

Pour surmonter ces défis, la KADIN cherche activement à travailler avec le gouvernement et les parties prenantes pour promouvoir une politique favorable aux véhicules électriques, avec des incitations financières. En outre, l'Indonésie s'est engagée à promouvoir la coopération avec le Vietnam. Les deux pays ont un grand potentiel. Le Vietnam est le troisième plus grand marché de véhicules électriques en Asie du Sud-Est et l'Indonésie est le plus grand marché automobile de la région. En travaillant ensemble, les deux pays peuvent exploiter tout le potentiel du marché aséanien des véhicules électriques.

"Le Vietnam promeut la production de véhicules électriques. Pourquoi ne pas coopérer entre nous pour créer une synergie dans la production de batteries, de pièces de rechange... L'Indonésie possède également de nombreux domaines où elle peut inviter le Vietnam à coopérer. Je crois en l'opportunité de promouvoir la synergie dans le cadre de l'ASEAN pour rendre le bloc plus fort", a souligné Arsjad Rasjid.

Le PIB combiné de l'Indonésie et du Vietnam représente plus de 60 % du PIB total de l'ASEAN. L'Indonésie souhaite coopérer avec le Vietnam pour promouvoir le développement des domaines prioritaires identifiés par l'administration du président indonésien Joko Widodo tels que le développement des infrastructures, les énergies renouvelables, la haute technologie et la transformation numérique, afin de faire de l'ASEAN le centre de la croissance mondiale. - CPV/VNA