Jakarta, 24 décembre (VNA) - Les cendres volcaniques crachées par le mont Marapi, en Indonésie, ont contraint les aéroports de l'île indonésienne de Sumatra à fermer leurs portes et les habitants à évacuer vers des endroits plus sûrs le 22 décembre.



Le volcan de près de 2.900 m d'altitude situé dans le district d'Agam, dans la province de Sumatra occidental, se trouve à environ 113 kilomètres au Nord de l'aéroport international de Minangkabau à Padang, la capitale provinciale.



C'est la troisième fois que le volcan est actif ce mois-ci. Le 3 décembre, Marapi a tiré d'épaisses colonnes de cendres s'élevant jusqu'à 3 kilomètres, tuant 23 alpinistes.



Le week-end dernier, sa soudaine éruption a également fait de nombreux blessés.



Depuis lors, de plus petites éruptions ont craché davantage de cendres dans l'air et, le 22 décembre, le volcan a commencé à cracher des cendres qui ont réduit la visibilité à des centaines de kilomètres, a déclaré Indra Saputra du Centre indonésien de volcanologie et d'atténuation des catastrophes géologiques.



L'aéroport de Minangkabau a été fermé le 22 décembre après-midi après que des cendres, qui peuvent constituer une menace mortelle pour les avions, aient atteint son espace aérien. En raison de la fermeture, deux vols internationaux au départ de Kuala Lumpur et 13 vols intérieurs ont été annulés.



Le Marapi est connu pour ses éruptions soudaines et difficiles à prévoir. Le volcan est au troisième niveau d'alerte le plus élevé d'Indonésie depuis 2011, indiquant une activité volcanique supérieure à la normale qui oblige les alpinistes et les villageois à rester à plus de 3 kilomètres du sommet, selon le Centre indonésien de volcanologie et d'atténuation des catastrophes géologiques.



Marapi fait partie des plus de 120 volcans actifs d'Indonésie. Le pays est sujet aux secousses sismiques en raison de sa situation sur la « ceinture de feu » du Pacifique, un arc de volcans et de lignes de faille encerclant le bassin du Pacifique.- VNA

