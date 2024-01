Des VF8 de Vinfast. Photo : VNA



Jakarta (VNA) - Le ministre indonésien de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, a déclaré qu'il avait invité le Vietnam à coopérer dans le développement de l'industrie des véhicules électriques, de la sécurité alimentaire et des ressources humaines.

Dans une interview accordée à l'agence de presse Antara, Agus Gumiwang Kartasasmita a affirmé le 13 janvier que l’Indonésie invitait le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce à discuter de solutions pour renforcer le partenariat et la coopération dans de nombreux domaines potentiels, en particulier l'industrie de la fabrication de voitures électriques.

L'Indonésie est un énorme marché pour l'industrie automobile. La tendance actuelle du développement des véhicules électriques ouvre de nombreuses opportunités aux entreprises des deux pays, dans un contexte où la demande de batteries pour véhicules électriques devrait continuer d'augmenter. Le responsable indonésien a exprimé l'espoir que les deux pays pourront discuter davantage lors des prochaines rencontres, notamment la réunion du ministère de l'Industrie de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Selon un rapport de Safeguard Global, l'Indonésie figure dans la liste des 10 premiers fabricants mondiaux avec une production mondiale de 1,4 %. Selon la World Population Review, l’Indonésie se classe au 12ème rang et le Vietnam au 23ème rang.

En novembre 2023, l’Indonésie a versé au Vietnam 651,21 millions de dollars dispersés dans 120 projets, se classant au 5ème rang parmi les pays d'Asie du Sud-Est investissant au Vietnam. L'Indonésie reste la destination des investisseurs vietnamiens qui investissent dans le secteur industriel. En 2023, le capital réalisé par le Vietnam a augmenté davantage de 1,5 million de dollars, soit une augmentation de 6,1% sur un an, en se concentrant sur l'industrie du papier et de l'imprimerie, l'industrie métallurgique de base, les produits métalliques, les machines et équipements non métalliques. - VNA