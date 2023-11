Jakarta, 15 novembre (VNA) – La compagnie d'électricité publique indonésienne PT PLN, à travers sa sous-holding PLN Nusantara Power (NP), collaborera avec Powerchina International Group Limited (Powerchina) pour développer l'énergie éolienne en Indonésie.

Lors de la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre PT PLN et Powerchina pour mener une étude de faisabilité conjointe du développement de l'énergie éolienne en Indonésie le 9 novembre 2023. Photo : ANTARA/HO-PT PLN

Comme l'a rapporté l'agence de presse indonésienne Antara, le président du PLN, Darmawan Prasodjo, a affirmé que pour surmonter la crise du changement climatique et réduire les émissions de carbone, l'exploration du potentiel des sources d'énergie nouvelles et renouvelables (EBT) devrait se poursuivre.Les deux parties sont déterminées à construire des partenariats solides pour transformer les défis liés au changement climatique en opportunités, a-t-il déclaré dans un communiqué.Outre le développement du potentiel éolien, ils se sont également mis d'accord sur d'autres études de développement. Un autre domaine de coopération concerne l'étude du développement de centrales éoliennes offshore dans les océans Indien et Pacifique, ainsi que d'autres centrales basées sur les énergies renouvelables, telles que l'hydroélectricité, la biomasse, l'énergie solaire et l'énergie houlomotrice.Pendant ce temps, le directeur adjoint de Powerchina Zhou Jiayi a déclaré que son équipe était attachée au succès de divers projets communs visant à augmenter le mix EBT en Indonésie.Selon le ministère indonésien de l’Énergie et des Ressources minérales (ESDM), le pays dispose d’un potentiel éolien de 155 GW. Cependant, seulement 154,3 MW, soit 0,1 %, ont été utilisés en 2021.- VNA