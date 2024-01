Siège du Comité central de l’Association des vétérans cambodgiens. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - Le 4 janvier, dans la commune de Koki, district de Kien Svay, province de Kandal du Cambodge, a eu lieu la cérémonie d'inauguration du siège du Comité central de l'Association des vétérans cambodgiens.



La construction de ce bâtiment a été financée par le ministère de la Défense du Vietnam pour contribuer au renforcement de la solidarité, de l'amitié et de la bonne coopération entre le Vietnam et le Cambodge.



L’événement avait également pour objet de fêter le 45e anniversaire de la Victoire du 7 janvier, jour de la libération du Cambodge du régime génocidaire de Pol Pot.



Présent lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Huy Tang, a déclaré que le Vietnam considérait toujours le succès du Cambodge comme le sien et attachait une grande importance aux relations de solidarité et d'amitié entre les deux États, les deux gouvernements, les deux ministères de la Défense, les deux peuples.



Selon lui, le bâtiment du siège du Comité central de l'Association des vétérans cambodgiens est un projet de grande importance, démontrant la solidarité, l'amitié et la bonne coopération entre les ministères de la Défense du Vietnam et du Cambodge en général et entre les deux Associations des vétérans des deux pays notamment.



De son côté, le général Kun Kim, ministre senior, vice-président et secrétaire général de l'Association des vétérans cambodgiens, a souligné le rôle important des soldats volontaires vietnamiens dans le renversement du régime de Pol Pot. Il a également déclaré espérer que le Parti, l’État, le ministère de la Défense et l’Association des vétérans du Vietnam continueraient de soutenir l’Association des vétérans du Cambodge.



La construction du siège du Comité central de l'Association des vétérans cambodgiens a commencé le 25 novembre 2018 et s'est achevée le 28 octobre 2019. Le projet s’étend sur une superficie de près de 2.400 m2. Il représente un coût de 758.200 dollars, dont 558.200 dollars de financement par le ministère de la Défense du Vietnam.



Dans le cadre de l'événement, le général Kun Kim a décerné l’Ordre royal du Monisaraphon à l'ambassadeur Nguyen Huy Tang.-VNA