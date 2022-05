Le Centre de coopération Vietnam-États-Unis a été inauguré le 24 mai. baoquocte.vn

Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade des États-Unis au Vietnam ont inauguré le 24 mai le Centre de coopération Vietnam-États-Unis (US-Vietnam cooperation Center-USVCC) à l'Académie diplomatique du Vietnam, à Hanoï.

L’USVCC est un espace de coopération conjoint entre le Service de la Culture et de l'Information de l'ambassade des États-Unis et l'Académie diplomatique du Vietnam. Cette coopération souligne l'importance des relations entre les États-Unis et le Vietnam et promeut le lien entre l'ambassade des États-Unis et l'Académie diplomatique du Vietnam.

Ce Centre est destiné aux chercheurs, scientifiques, étudiants ainsi qu'au grand public et est un forum pour les programmes culturels et éducatifs, soutenant les recherches et les services universitaires.

Le Centre soutiendra les programmes de l'Académie diplomatique du Vietnam tels que les études sur les États-Unis, les cours d'anglais et le développement du leadership et fournira des informations sur les États-Unis et leur politique étrangère.

Au nom du ministère des Affaires étrangères, son vice-ministre Do Hung Viet a estimé que ce Centre apporterait une contribution positive aux relations de coopération entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères et l'ambassade des États-Unis au Vietnam et à la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'éducation, des échanges culturels et des échanges entre les peuples.

L'inauguration de ce Centre est une bonne occasion pour les étudiants de l'Académie diplomatique du Vietnam d'approfondir ses connaissances sur les relations entre le Vietnam et les États-Unis, a-t-il remarqué.

De son côté, l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, a espéré que le Centre de coopération Vietnam-États-Unis deviendrait une adresse fournissant une source de connaissances pour les étudiants, contribuant ainsi à élargir et à approfondir les relations entre les deux pays. -VNA