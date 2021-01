La piste 25R/07L à l’aéroport international de Tân Son Nhât a été exploitée vers 15 h le 10 janvier. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le ministère des Transports et des Communications a inauguré le 10 janvier de nouvelles pistes de décollage et d’atterrissage 25R/07L à l’aéroport international de Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville) et 1B à l’aéroport international de Nôi Bai à Hanoi.

La cérémonie inaugurale à l’aéroport international de Tân Son Nhât a été honorée par la présence du vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh.

Ces nouvelles installations permettront de répondre à l’augmentation du flux de passagers au cours du Nouvel An lunaire 2021 et d’accueillir des appareils les plus modernes et de garantir la sécurité de transport aérien du pays, a déclaré Truong Hoa Binh.

Cette réhabilitation fait partie du projet bénéficiant d’un investissement public d’urgence de 4.046 milliards de dôngs (près de 180 millions de dollars) qui se terminera vers fin 2021.

La mise en service de la piste de décollage et d’atterrissage 25R/07L à l’aéroport international de Tân Son Nhât de 3.048m de long et de 45,72m de large permettra à cet aéroport de porter sa capacité d’accueillir 50 millions de passagers/an en 2025, contre 41,2 millions actuellement.





Cérémonie inaugurale des deux nouvelles pistes en présence du vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh. Photo: VNA

La piste 25R/07L à l’aéroport international de Tân Son Nhât a été exploitée vers 15 h le 10 janvier, et la piste 1B de l’aéroport international de Nôi Bai avait été mise service le 1er janvier dernier.

En raison d’une surexploitation depuis 2017, les pistes et les taxiways des aéroports de Nôi Bai et de Tân Son Nhât se sont dégradés. La situation exige une réhabilitation et une modernisation rapide pour éviter tout impact éventuel sur le transport aérien, les activités économiques et diplomatiques du pays, selon le ministère des Transports et des Communications. -VNA