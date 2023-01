Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue et son homologue sud-coréen Kim Jin Pyo ont coupé le ruban pour inaugurer l’Institut des sciences et des technologies Vietnam-République de Corée. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue et son homologue sud-coréen Kim Jin Pyo, en visite officielle au Vietnam, ont coupé le ruban pour inaugurer le 17 janvier l’Institut des sciences et des technologies Vietnam-République de Corée, - un symbole de la coopération entre les deux pays dans les sciences, les technologies et l'innovation.

S'exprimant lors de la cérémonie d’inauguration, Vuong Dinh Hue a déclaré que les gouvernements des deux pays avaient toujours accordé une attention particulière au projet de "Coopération dans la construction de l'Institut des sciences et technologies Vietnam – République de Corée » (VKIST) et s'attendait à ce que le succès du VKIST créait une force motrice pour promouvoir la transformation du système national d'innovation.

En tant que premier institut de recherche appliquée au Vietnam construit sur le modèle de l'Institut sud-coréen des sciences et technologies (KIST), le VKIST vise à devenir un institut multidisciplinaire de premier plan dans la recherche, l'application et le développement de technologies modernes au service des industries et du développement économique rapide et durable du Vietnam.

Vuong Dinh Hue a remercié le gouvernement, l'Assemblée nationale et le peuple sud-coréens pour avoir accompagné et soutenu le Vietnam dans le processus de construction du VKIST, souhaitant que les deux parties continuent leur coopération pour le soutenir, promouvoir les prochaines phases du projet, créant une prémisse solide pour son succès. Il a affirmé que le Vietnam accompagnerait et soutiendrait le VKIST pour se développer durablement, conformément à l'orientation fixée par les deux parties.

Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne Kim Jin Pyo a souligné que le projet VKIST revêtait une grande importance, était un symbole des relations de coopération entre les deux pays dans les sciences, les technologies et l'innovation. Il s'agit également du projet à plus grande échelle parmi les projets d’aide publique au développement que la République de Corée a mis en œuvre dans le monde. C'est également le projet de soutien à la création de la première unité de recherche publique de ce pays.

Le dirigeant sud-coréen a souhaité que les chercheurs se consacrent au VKIST pour que l'institut puisse contribuer à l'industrialisation et à la modernisation du Vietnam à travers la recherche et le développement (R&D) - un pont entre les sciences et les technologies et l'industrie. Il a affirmé que le gouvernement et l'Assemblée nationale sud-coréens continueraient à soutenir le VKIST pour qu'il devienne un pont clé pour la coopération scientifique et technologique entre les deux pays.

Le projet de "Coopération dans la construction de l'Institut des sciences et technologies Vietnam – République de Corée" est un projet de coopération au développement entre les deux gouvernements du Vietnam et de République de Corée, ayant pour but d'aider le Vietnam à mettre en place un institut scientifique et technologique de norme internationale, contribuant à promouvoir le processus d'industrialisation et de développement économique durable du Vietnam. - VNA