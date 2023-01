Inauguration de l'Académie d'économie et de finance Dongkhamxang financée par le Vietnam. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - L'Académie d'économie et de finance Dongkhamxang financée par le Vietnam (troisième phase) a été inaugurée le 11 janvier à Vientiane, à l’occasion de la visite officielle au Laos du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le projet est mis en œuvre de 2017 à 2022 avec un investissement total de 176 milliards de dôngs (plus de 7 millions de dollars), dont 158 milliards de dôngs d’aide non remboursable du gouvernement vietnamien.

Le ministre des Finances, Hô Duc Phoc, lors de la cérémonie. Photo: VNA



Présent à la cérémonie, le ministre des Finances, Hô Duc Phoc, a déclaré que l'Académie peut accueillir jusqu'à 4.000 étudiants et responsables du secteur financier, exprimant son espoir qu'elle fournira un personnel de haute qualité, contribuant ainsi au processus de construction et de renouveau du Laos.

S'étendant sur plus de 155.000 mètres carrés, le projet comprend des bâtiments pour l'étude, la recherche, l'entraînement physique et un dortoir, entre autres installations. Il s'inscrivait dans le cadre d'un accord de coopération bilatérale entre les gouvernements vietnamien et lao pour la période 2016 – 2020. -VNA