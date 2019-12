Kon Tum (VNA) – Le village de Kon Klor, dans la commune de Dak Ro Wa, ville de Kon Tum de la province éponyme sur les hauts plateaux du Centre (Tây Nguyên), est connu tant pour son paysage paisible que l’artisanat du tissage de brocart des Bahnar.

Touristes devant l’entrée de la nhà rông de Kon Klor. Photo: CVN



Sur place, deux sites à ne pas manquer : la nhà rông (maison commune) de Kon Klor et le pont suspendu du même nom. La première, située sur un bel emplacement et possédant un style des plus traditionnels, a été entièrement construite à partir de bois, d’herbes à paillote et de bambou. Elle est dominée par un immense toit orné de motifs décoratifs raffinés. Un artisanat qui fait sans nul doute la fierté des Bahnar.