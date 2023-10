Un coin de la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) - À ce jour, la province de Khanh Hoa (Centre) a attiré 111 projets d'investissement direct étranger (IDE) avec un capital d'investissement total enregistré de 3,825 milliards de dollars, dont 6 projets d'IDE japonais cumulant 2,652 milliards de dollars, représentant près de 70 % de l'IDE total.

C’est ce qu’a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères (AE) Ha Kim Ngoc, lors de la conférence visant à promouvoir les potentiels de développement de cette localité du Centre et appeler les entreprises japonaises à venir y investir, tenue samedi 7 octobre dans la ville de Nha Trang.

Parmi les trois plus grands investisseurs étrangers au Vietnam, le Japon a toujours été l'un des partenaires stratégiques les plus importants avec plus de 4 800 projets cumulant un capital total de plus de 64 milliards de dollars, a ajouté Ha Kim Ngoc.

Nguyên Tân Tuân, président du Comité populaire provincial de Khanh Hoa, a déclaré que sa province se concentrerait sur l'attraction des investissements dans le développement des services de haute qualité, des industries de transformation et de fabrication, de l’agriculture à grande échelle, de l’énergie, des technologies de l'information et de la télécommunication...

La province souhaite que les investisseurs japonais prêtent attention à ses parcs industriels et clusters industriels, aux industries, aux domaines et aux projets où elle appelle à investir, a-t-il indiqué.

La province s'engage également à poursuivre la réforme de ses procédures administratives, à améliorer son environnement d'investissement et des affaires de même que son indice de compétitivité provincial (IPC) afin de créer les meilleures conditions pour que les investisseurs japonais puissent mettre en œuvre avec succès leurs projets et s'assurer d'un développement durable. -VNA