Macao (VNA) – L’Association des Vietnamiens de la Région administrative spéciale de Macao (Chine) a organisé, le 12 mars, des activités célébrant la Journée internationale des femmes (8 mars) et le 1983e anniversaire de l'insurrection des deux Sœurs Trung.

Le consul général du Vietnam à Hong Kong (Chine) et à Macao (Chine). Photo: VNA



S’exprimant à cette occasion, le consul général du Vietnam à Hong Kong (Chine) et à Macao (Chine), Nguyên Tuân Anh, a informé que depuis sa création officielle en 2020, l'association comptait plus de 1.300 membres.



La célébration par l'association de la Journée internationale de la femme est de reconnaître que les femmes vietnamiennes sont dignes de la tradition de bravoure des deux Sœurs Trung et de Dame Triêu, et des mots que le Président Hô Chi Minh utilisa pour les décrire, à savoir «Héroïques - Indomptable- Loyales - Capables».

Les femmes vietnamiennes sont un facteur important contribuant à la promotion de l'image du Vietnam et des ses habitants auprès du peuple et des amis internationaux à Macao, a dit Nguyên Tuân Anh, qui a également exprimé son espoir qu'en 2023, l'association continuerait à affirmer la position de la communauté vietnamienne dans cette région.

Des représentations artistiques lors de l'événement. Photo: VNA



Dans le cadre de cet événement, des représentations artistiques ont aussi été organisées.

A noter que plus de 7.000 Vietnamiens et personnes d'origine vietnamienne travaillent à Macao. -VNA