L’assemblage de motos dans l’usine de Honda Vietnam à Vinh Phuc. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La société japonaise Honda Vietnam présentera 18 nouveaux modèles et versions de motos et automobiles au cours de l’exercice 2020 (entre avril 2019 et mars 2020), a annoncé son nouveau directeur général, Keisuke Tsuruzono.



Il a indiqué que pour l'exercice 2019 (d’avril 2018 à mars 2019), la consommation totale de motocyclettes sur l'ensemble du marché vietnamien était estimée à 3,37 millions d'unités, soit une augmentation de 2,7% par rapport à la même période de l'année dernière.



Les ventes de Honda Vietnam ont atteint 2,56 millions d'unités, soit une hausse de 7,6% sur un an et représentant 76,8% des parts de marché, a-t-il fait savoir.



Keisuke Tsuruzono a déclaré que l'exercice 2019 marquait une étape importante pour Honda Vietnam, qui fournissait officiellement des motos de série puissante sur le marché vietnamien. En un an, la société a lancé sur le marché 17 modèles dans différents types de Naked, Super Sport, Cruiser, Aventure et Touring.



Parallèlement, 21 magasins de vente au détail de Honda Vietnam ont été ouverts, ce qui porte à 790 le nombre total de ses magasins.



Outre la production et les affaires dans le marché national, Honda Vietnam a également exporté 153.000 motos pour 368 millions de dollars, en hausse de 11,2% sur un an. Au cours de l'exercice 2020, la compagnie prévoit d'expédier 156.000 unités à l'étranger.



Quant à l’automobile, Honda Vietnam a vendu 11.265 Honda City et 12.818 CR-V au cours de l'exercice 2019. -VNA