Photo: internet



Hanoi (VNA) - Le mausolée, le musée et la résidence sur pilotis du président Hô Chi Minh ont accueilli plus de 50.000 visiteurs à l’occasion du 43e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.



Nguyên Thi Hai, une touriste de Phu Tho, nous confie:"J’admire le président Hô Chi Minh qui a forcé l’admiration du monde entier. Aujourd’hui, j’ai visité Hanoï et je me suis rendue en premier lieu au mausolée du président Hô Chi Minh. J’y reviendrai certainement pour lui rendre hommage".



Des milliers de visiteurs se sont rendus au musée Hô Chi Minh pour comprendre sa vie et son oeuvre. Hà Van Toan, un touriste de Nam Dinh, fait savoir: "Le président Hô Chi Minh est parti à l’étranger pour chercher la voie du salut national. Et tant de nos aînés se sont sacrifiés pour la libération du Sud et la réunification nationale. Nous sommes reconnaissants envers eux. Les futures générations devraient valoriser cet esprit patriotique pour édifier un pays plus beau et plus puissant".



Les visiteurs sont également très émus en visitant le jardin et la maison sur pilotis du président Hô Chi Minh. -VNA