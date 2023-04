Nguyen Quang Minh, directeur du Centre de recherche et de formation sur le développement du marché de l'électricité relevant de l'Autorité de réglementation de l'électricité du ministère de l'Industrie et du Commerce, prend la parole lors de l'événement. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville, 12 avril (VNA) – Hô Chi Minh-Ville s'est fixé pour objectif d'économiser au moins 2,2 % de la consommation totale d'énergie cette année, ce qui équivaut à 620 millions de kWh d'électricité.Cette information a été dévoilée lors d'une conférence sur l'approvisionnement et l'économie d'électricité en 2023 organisée par l’Electricité de Hô Chi Minh-Ville (EVN HCMC) le 11 avril.Selon EVN HCMC, pour atteindre l'objectif susmentionné, la société déploiera des solutions spécifiques telles que la mobilisation de ressources pour installer et utiliser des systèmes d'énergie solaire sur le toit ainsi que des systèmes de chauffe-eau à énergie solaire pour réduire la consommation d'électricité ; réglementer l'utilisation de l'électricité dans les bureaux, les écoles et les hôpitaux et réduire de moitié la capacité d'éclairage publicitaire décoratif extérieur aux heures de pointe.La société accélérera également la mise en œuvre de l'automatisation de l'éclairage en fonction du calendrier opérationnel et des conditions météorologiques des travaux d'éclairage public, et créera une base de données sur la consommation d'électricité des agences et unités de l'État et des principaux utilisateurs d'énergie, faisant ainsi des rapports et des recommandations en temps opportun aux agences de gestion et clients.EVN HCMC a déclaré avoir signé 617 accords pour coordonner le déploiement de l'ajustement de la réponse à la demande avec les grands utilisateurs d'électricité. La capacité maximale pouvant être réduite est de 221 MW. Lorsqu'il y a une demande de l’Electricité du Vietnam, la société informera les clients pour soutenir la réduction de la demande de charge.L'année dernière, Hô Chi Minh-Ville a économisé 545 millions de kWh, soit 2,04 % de la consommation totale d'électricité de la ville.Selon Nguyen Quang Minh, directeur du Centre de recherche et de formation sur le développement du marché de l'électricité relevant de l'Autorité de régulation de l'électricité du ministère de l'Industrie et du Commerce, outre les solutions techniques et de diffusion, il est nécessaire de modifier la loi sur l'efficacité et la conservation de l'énergie, dans le sens de rendre utilisation économique de l'énergie "obligatoire".- VNA