Lors de la réception. Photo : VNA

Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville (droite) et le secrétaire du Comité provincial du Parti de Hainan (Chine) Shen XiaoMing. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA)- Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, a reçu le 21 février le secrétaire du Comité provincial du Parti de Hainan (Chine) Shen XiaoMing en tournée de travail à Ho Chi Minh-Ville.Nguyen Van Nen s'est déclaré convaincu que cette visite serait la première étape pour promouvoir la coopération dans de nombreux domaines entre les deux localités.Selon Nguyen Van Nen, Ho Chi Minh-Ville et la province de Hainan ont comme similitude de jouer le rôle de centre de développement économique. La province de Hainan réussit avec le modèle de libre-échange de la Chine et Ho Chi Minh-Ville est le centre de la zone économique clé du Sud du Vietnam. Par conséquent, Ho Chi Minh-Ville souhaite bénéficier des expériences de Hainan et promouvoir sa coopération avec cette province dans de nombreux domaines tels que la haute technologie, la santé, les nouvelles énergies, les énergies renouvelables...Dans les temps à venir, il y aura davantage de visites et de séances de travail directes entre responsables des deux localités pour renforcer les échanges d'expériences et les relations de coopération stratégique, a espéré le dirigeant de Ho Chi Minh-Ville.Pour sa part, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Hainan, Shen XiaoMing, a reconnu Ho Chi Minh-Ville comme la localité la plus dynamique et la plus développée du Vietnam. Il a demandé que les deux localités promeuvent leur coopération multiforme notamment dans la reprise de la ligne aérienne directe reliant Ho Chi Minh-Ville à Hainan, le tourisme, l'agriculture, les biotechnologies, les services et l'économie verte...-VNA