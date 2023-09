Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan (droite), reçoit le sénateur Victor Oh, président du Groupe d'amitié parlementaire Canada-Vietnam. Photo: VNA Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan (droite), reçoit le sénateur Victor Oh, président du Groupe d'amitié parlementaire Canada-Vietnam. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Ho Chi Minh-Ville est toujours prête à accueillir les entreprises canadiennes et à créer les conditions les plus favorables pour celles qui sondent des opportunités d'investissement et d'affaires à long terme dans la ville, a déclaré Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire municipal.

En recevant le sénateur Victor Oh, président du Groupe d'amitié parlementaire Canada-Vietnam, en visite de travail dans la ville, le 13 septembre, Vo Van Hoan a souligné de nombreux potentiels et opportunités de coopération commerciale et d'investissement entre le Vietnam et le Canada, et entre Ho Chi Minh-Ville et les localités canadiennes en particulier.

Il a remercié le sénateur Victor Oh et ses collègues pour leur soutien accordé à la délégation de Ho Chi Minh-Ville lors de sa visite de travail au Canada en juin dernier, qui a abouti à de nombreux résultats positifs.

Il a appelé au soutien du sénateur canadien pour promouvoir les relations commerciales et l'échange de délégations d'affaires entre Ho Chi Minh-Ville et les localités canadiennes, renforçant ainsi la compréhension mutuelle et permettant aux deux parties d'explorer plus facilement les opportunités de coopération en matière d'investissement, en vue de concrétiser leurs engagements en matière de promotion de la coopération économique entre les deux pays.

Pour sa part, le sénateur Victor Oh a déclaré que les entreprises canadiennes considèrent le Vietnam comme une destination d'investissement de premier plan au sein de l'ASEAN et souhaitent renforcer leur coopération avec Ho Chi Minh-Ville en matière d’investissement et de commerce.

Il a affirmé qu'en tant que coprésident du Groupe parlementaire d'amitié Canada-Vietnam, il ferait tout son possible pour soutenir Ho Chi Minh-Ville dans l'intensification de la coopération économique et des échanges entre les peuples avec les localités canadiennes.

Victor Oh a hautement apprécié l'importance du thème de la croissance verte du Forum économique de Ho Chi Minh-Ville 2023, en particulier dans le contexte du changement climatique provoquant de graves conséquences à l'échelle mondiale.

De nombreuses entreprises au sein de la communauté des affaires vietnamienne à Vancouver et à Toronto au Canada ont de l'expérience et des atouts dans les domaines de croissance verte et durable, a-t-il déclaré, soulignant que cela représente une opportunité favorable pour Ho Chi Minh-Ville de promouvoir les relations et les partenariats à l'avenir. -VNA