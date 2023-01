Hô Chi Minh-Ville, 6 janvier (VNA) – Le service de la Santé de Hô Chi Minh-Ville a annoncé le 5 janvier qu'un centre de dépistage et de diagnostic de haute technologie était en cours de développement à l'hôpital d'oncologie 2 de la ville de Thu Duc, dans le cadre d'un projet de développement d'un centre médical spécialisé dans le Sud du Vietnam et en Asie du Sud-Est. Photo : VNA

Selon le service municipal de la Santé, ce centre regroupe des travailleurs médicaux hautement spécialisés des hôpitaux centraux de la ville. Le centre est équipé d'appareils modernes pour aider le personnel médical à détecter les lésions précoces du cerveau, des globes oculaires, des maladies de la colonne vertébrale, des tumeurs bénignes, des tumeurs malignes des organes et du séquençage des gènes.



En plus de se spécialiser dans la détection précoce des maladies, en particulier des cancers, les médecins du centre utilisent différentes techniques de test pour évaluer l'état de santé des clients et vérifier les antécédents médicaux de leurs proches, grâce auxquels ils peuvent leur proposer des recommandations pour maintenir ou adopter un mode de vie sain.



Le service municipal de la Santé s'attend à ce que le centre médical de haute technologie contribue à réduire le nombre de patients voyageant à l'étranger pour des examens médicaux et des traitements. Par ailleurs, il vise également à attirer des étrangers pour aider la ville à développer son tourisme médical.- VNA







