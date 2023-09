Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville dépensera 700 milliards de dongs (28,6 millions de dollars) pour construire une nouvelle banque de sang, la première et la seule de la ville étant devenue surchargée.

La nouvelle banque de sang sera construite dans le district de Binh Chanh. Photo : vnexpress.net

Le Conseil populaire municipal a adopté le 19 septembre un plan visant à construire une nouvelle banque de sang dans le district de Binh Chanh d'ici 2026.



Selon le plan, la nouvelle banque sera en mesure de recevoir et de stocker un million d'unités de sang par an jusqu'en 2050.

La nouvelle banque, qui sera établie dans la succursale de l'hôpital d'hématologie de transfusion sanguine du district de Binh Chanh, sera la deuxième de ce type dans la ville.



Le premier et unique, situé sur le campus principal de l'hôpital dans l'arrondissement 5, a parfois fonctionné au-delà de sa capacité maximale, a déclaré un représentant de la banque de sang.



Selon les autorités de Hô Chi Minh-Ville, le Vietnam comptait 96 millions d'habitants et a reçu 1,4 million d'unités de dons de sang en 2018, dont un tiers a été donné dans la ville.



Aujourd’hui, la population dépasse les 100 millions d’habitants, ce qui signifie que la demande en matière de stockage du sang a augmenté.



L'Hôpital de Transfusion Sanguine et d'Hématologie est le premier hôpital spécialisé en transfusion sanguine et en hématologie de la région du Sud.



L'hôpital reçoit, conserve et distribue du sang et des produits sanguins aux centres de traitement de la ville et de plusieurs autres localités du Sud. - VNA