Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong, offre un souvenir à Xu Lejiang. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville, 23 mai (VNA) - Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong a reçu le 23 mai Xu Lejiang, chef adjoint du Comité du Front central uni, secrétaire du Comité du Parti et vice-président permanent de la Fédération chinoise de l'industrie et du commerce en visite de travail dans la ville.

Nguyen Thanh Phong a exprimé sa satisfaction devant le développement de relations stables et durables entre le Vietnam et la Chine, comme en témoignent les visites de haut rang des dirigeants des deux pays. Hô Chi Minh-Ville, qui compte de nombreux partenariats locaux avec la Chine, souhaite apporter une contribution positive au partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine.



Le responsable de Ho Chi Minh-Ville a affirmé que la ville s’intéresse toujours à l’amélioration de l'environnement des investissements afin que les entreprises puissent fonctionner efficacement, contribuant ainsi à promouvoir l'économie de la ville en particulier et le pays en général.

Ho Chi Minh-Ville s’engage également à créer les conditions les plus favorables permettant aux entreprises étrangères de coopérer, d’investir et de mener des activités commerciales à long terme dans la ville.

Il a invité Xu Lejiang à servir de passerelle d’information, présenter et appeler les entreprises chinoises à explorer et à se connecter à Ho Chi Minh-Ville.



Xu Lejiang s’est réjoui du développement fort et dynamique de Ho Chi Minh-Ville et a déclaré que plusieurs grandes entreprises chinoises souhaitent rechercher des opportunités de coopération dans les investissements dans l’avenir à Ho Chi Minh-Ville.

Selon Xu Lejiang, la Chine souhaite que le Vietnam en général et Ho Chi Minh-Ville en particulier créent des conditions plus favorables pour que les entreprises des deux pays se connectent, coopèrent et favorisent le développement économique de chaque pays.



Ho Chi Minh Ville a établi des relations de coopération avec 8 villes et provinces de Chine. En avril 2019, la Chine comptait 272 projets d’investissement en cours dans la ville, représentant un capital total de plus de 175 millions de dollars, se classant au 18e rang des 106 pays et territoires investissant dans la ville.



La Chine est un partenaire commercial important de Ho Chi Minh-Ville avec un chiffre d'affaires total bilatéral d'import-export de 16 milliards de dollars en 2018. L’année dernière, la Chine fut le premier pays en termes de nombre de touristes à Ho Chi Minh-Ville avec un million de visiteurs. - VNA