Le vice-président du Comité populaire municipal, Bui Xuan Cuong (gauche), et le consul général du Japon à Hô Chi Minh-Ville, Ono Masuo. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville s'engage à poursuivre ses efforts pour contribuer à la promotion des relations entre le Vietnam et le Japon.C'est ce qu'a affirmé le vice-président du Comité populaire municipal, Bui Xuan Cuong, lors d'une réception en l’honneur du 64e anniversaire de l'Empereur japonais Naruhito (23 février), organisée le 29 février par le Consulat général du Japon dans la mégapole du Sud.Au nom des autorités et de la population de Ho Chi Minh-Ville, Bui Van Cuong a adressé ses vœux de santé et de bonheur à l'Empereur japonais à l'occasion de son 64e anniversaire.Il a estimé qu'en 2023, les relations Vietnam-Japon avaient connu de nombreux succès, notamment l’établissement d'un partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde. Il s'agissait d'un jalon important en l’honneur du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, ainsi que d'une reconnaissance du grand potentiel et des opportunités de coopération entre les deux pays.Hô Chi Minh-Ville est heureuse et fière d'avoir contribué aux réalisations exceptionnelles des relations Vietnam-Japon de ces dernières années, notamment l’organisation du 8ème Festival Vietnam-Japon qui a attiré près de 500.000 visiteurs, contribuant à resserrer les liens culturels, une base solide de l'amitié Vietnam-Japon, a affirmé Bui Xuan Cuong.En 2023, la ville a attiré près de 100 nouveaux projets d'investissement en provenance du Japon, portant le nombre total de projets japonais sur son sol à près de 1.700 avec plus de 5,7 milliards de dollars de capitaux enregistrés.Le vice-président du Comité populaire municipal a exprimé sa conviction qu'avec le soutien de l'Empereur japonais, la détermination et les efforts des deux parties, la coopération entre le Vietnam et le Japon deviendrait de plus en plus profonde et efficace, contribuant ainsi à créer un espace de développement plus large aux deux pays.Hô Chi Minh-Ville souhaite devenir un partenaire principal, une destination de coopération prioritaire et fiable des localités japonaises, pour la sécurité et la prospérité des deux pays ainsi que la paix et la stabilité de la région, a souligné Bui Van Cuong.Lors de la cérémonie, le consul général du Japon à Hô Chi Minh-Ville, Ono Masuo, s'est réjoui du développement vigoureux des relations Japon-Vietnam dans tous les domaines. Il a souligné que le Japon était le premier bailleur d'aide publique au développement (ADP) et le deuxième investisseur étranger au Vietnam. À Hô Chi Minh-Ville, l’Association des entreprises japonaises compte plus de 1.060 membres.À cette occasion, Ono Masuo a adressé ses remerciements aux dirigeants de la ville et aux localités vietnamiennes qui ont accueilli et soutenu les entreprises japonaises. Il s’est également déclaré convaincu qu'avec le développement du Vietnam, les relations entre le Japon et le Vietnam deviendraient plus égales. En outre, les quelque 500.000 Vietnamiens vivant actuellement au Japon sont une base pour que la bonne amitié entre les deux peuples se renforce de plus en plus, contribuant au développement des deux nations, a-t-il ajouté. -VNA