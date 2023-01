Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a déclaré jeudi 12 janvier que la mégapole du Sud salue les entreprises hongkongaises venant nombreuses s’implanter en ville.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai (1er rang, au centre) lors de la réception. Photo: VNA



Il a considéré la mégapole du Sud comme une destination idéale pour les investisseurs hongkongais, notamment dans les domaines tels que les services financiers, les valeurs mobilières, l’exportation des produits agricoles, le développement des technologies vertes.Présent au Vietnam depuis les années 1970, le groupe Sunwah compte plusieurs projets fructueux à Hô Chi Minh-Ville et élargit ses activités dans le pays aux domaines de la science et de la technologie, de l’innovation et de la créativité.Hong Kong est désormais l’un des principaux partenaires commerciaux de Hô Chi Minh-Ville et se classe au huitième rang des 117 pays et territoires investissant dans la mégapole du Sud.À la fin de 2022, les investisseurs hongkongais comptaient 619 projets d’une valeur de 3,23 milliards de dollars à Hô Chi Minh-Ville, représentant 5,79% du stock des investissements directs étrangers dans la ville, principalement dans la fabrication et la transformation et l’immobilier. – VNA