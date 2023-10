La séance de travail entre des responsables de Ho Chi Minh-Ville et de l'Ontario. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a reçu le 11 octobre dans la ville Victor Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario du Canada, pour échanger des orientations visant à promouvoir la coopération entre les deux localités dans les temps à venir.

Le dirigeant de la ville a déclaré que l'Ontario pouvait coopérer avec la mégapole du Sud dans des domaines forts tels que la production et la transformation du bois, le développement de l'industrie pharmaceutique, la production de vaccins... Ho Chi Minh-Ville espère bénéficier de partages d'expériences ou recevoir d'investissements directs d'entreprises ontariennes dans les domaines du développement des technologies de l'information, de l'intelligence artificielle, de la transformation.

Victor Fedeli, pour sa part, a déclaré que cette visite démontrait l'intérêt de l’administration de l'Ontario pour Ho Chi Minh-Ville, contribuant à démontrer le bon développement des relations entre le Vietnam et le Canada. Les résultats des relations de coopération en matière de commerce et d'investissement entre les deux pays se reflètent dans la présence au Vietnam de nombreux investisseurs canadiens, dont des entreprises ontariennes.

Des responsables de Ho Chi Minh-Ville et de l'Ontario prennent une photo. Photo : VNA

La communauté des Canadiens d’origine vietnamienne, avec environ 120 000 personnes, constitue un pont d'amitié et une force motrice pour la promotion de la coopération entre les deux pays, a-t-il ajouté.



Le ministre a déclaré que l'Ontario souhaitait coopérer avec Ho Chi Minh-Ville dans la recherche, la production de vaccins, le traitement de l'eau, le développement des énergies vertes et le commerce.



L'Ontario est prête à coopérer avec la ville vietnamienne pour échanger des délégations et renforcer les activités visant à approfondir les relations entre les autorités, les entreprises, les citoyens et les habitants des deux parties, a-t-il conclu. -VNA