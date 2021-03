Photo: baogiaothong.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Cinq nouvelles lignes ferroviaires reliant Ho Chi Minh-Ville aux localités de la région économique clé du Sud contribueraient à améliorer les services logistiques et les connexions entre les localités.

Ces nouvelles lignes ferroviaires sont incluses dans le Projet de développement du secteur logistique de la ville jusqu'en 2025 avec une vision à l'horizon 2030.

Les nouvelles lignes ferroviaires comprennent les lignes reliant Ho Chi Minh-Ville à Can Tho et à Tay Ninh, la ligne reliant la gare de Thu Thiem (2e arrondissement de la Ho Chi Minh-Ville) à l'aéroport international de Long Thanh (province de Dong Nai), le tronçon Ho Chi Minh-Ville - Nha Trang (relevant de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud), et la ligne reliant la voie ferrée nationale au port de Hiep Phuoc (Ho Chi Minh-Ville) et u port international de Long An (province de Long An). -VNA